Inter, Conte: «Sconfitta? E’ stata una partita in nostro totale controllo» (Di domenica 5 luglio 2020) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Bologna Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna. Queste le parole dell’allenatore dei nerazzurri. ANALISI MATCH – «E’ stata una partita in totale controllo, non era una partita che andava disequilibrata con i cambi. Quando sono entrati Sanchez e Valero, il Bologna ha poi pareggiato. Non capisco perché avrei dovuto fare dei totali stravolgimenti visto che eravamo in dominio della partita». RIGORE SBAGLIATO – «Preferisco non parlare sulla situazione del rigore e sulla scelta di Lautaro di tirarlo. Questo perché sono situazioni che è meglio che rimangano nello spogliatoio. Potevamo comunque fare meglio anche in questa ... Leggi su calcionews24

