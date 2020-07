I 180 migranti della Ocean Viking autorizzati a sbarcare a Porto Empedocle (Di domenica 5 luglio 2020) Redazione 05/07/2020 Sicilia redazioneweb@agenziadire.com Zingaretti: "Bene. i problemi si risolvono non si cavalcano, soprattutto quando si tratta di vite umane" Share on facebook Share on twitter Share on ... Leggi su dire

Noiconsalvini : #CORONAVIRUS, AUMENTANO I CONTAGI IN LIBIA ED È ALLARME SBARCHI: OCEAN VIKING VERSO LAMPEDUSA CON 180 MIGRANTI - fanpage : A bordo della nave #OceanViking di Sos Mediterranee è stato dichiarato lo stato d’emergenza. In 24 ore si sono regi… - Agenzia_Ansa : Lunedì i #migranti della #OceanViking saliranno sulla Moby Zazà, la nave-quarantena che staziona davanti a Porto Em… - sofertweets : La #OceanViking finalmente ha trovato un porto. Può sbarcare i 180 migranti a bordo in #Sicilia, a Porto Empedocle - Acampa_polapaz : RT @nelloscavo: #OceanViking lunedì profughi trasferiti sulla nave quarantena. Trascorreranno quasi un mese in mare. Ancora senza porto i 5… -

Ultime Notizie dalla rete : 180 migranti I 180 migranti ancora bloccati in mare: “Fateci scendere o ci ammazziamo” La Stampa Conte cede al ricatto delle Ong: sì allo sbarco per 180 migranti

La prima operazione è stata fatta il 25 giugno scorso, forse lo sbarco avverrà il 6 luglio: non è la cronaca di uno dei tanti casi che sono accaduti nell’estate del 2019 nell’ambito del braccio di fer ...

Migranti, la nave Ocean Viking autorizzata a sbarcare a Porto Empedocle. FOTO

L’imbarcazione della Ong SOS Mediterranee con a bordo 180 persone arriverà entro domani mattina nel porto siciliano. Le persone soccorse, sottoposte già da ieri ai tamponi per il coronavirus ...

La prima operazione è stata fatta il 25 giugno scorso, forse lo sbarco avverrà il 6 luglio: non è la cronaca di uno dei tanti casi che sono accaduti nell’estate del 2019 nell’ambito del braccio di fer ...L’imbarcazione della Ong SOS Mediterranee con a bordo 180 persone arriverà entro domani mattina nel porto siciliano. Le persone soccorse, sottoposte già da ieri ai tamponi per il coronavirus ...