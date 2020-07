Fonseca: "Partita decisa da una grande giocata. Oggi sono più fiducioso rispetto alla scorsa gara" (Di lunedì 6 luglio 2020) Dopo l'ennesima sconfitta della sua Roma, questa volta contro il Napoli nel posticipo della 30ª giornata di Serie A, Paulo Fonseca si è presentato ai microfoni di Sky Sport per analizzare la Partita. Cosa si può salvare questa sera? "Dopo le ultime sconfitte penso che Oggi abbiamo fatto molte cose bene, con altro atteggiamento e spirito di squadra. Non abbiamo vinto, è vero, però ora sono più fiducioso rispetto alla Partita contro l'Udinese". Cosa sta vivendo le tensioni al futuro della... Leggi su 90min

E' necessario per restare in forma". "Non è vero che ci mancano i leader". - "Malgrado la sconfitta sono fiducioso. Tante squadre in Italia giocano con la difesa a tre e fanno vedere un buon calcio. I ...Con il rischio che l'anima dei realisti si sia appiattita con quella dei pessimisti, l'approccio di chi ama i colori più belli del mondo alla sfida di stasera a Napoli per la 30ª giornata del campiona ...