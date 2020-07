Berlusconi: «Con le toghe è accaduto qualcosa di grave. E non hanno fatto del male solo a me» (Di domenica 5 luglio 2020) Silvio Berlusconi passa al contrattacco. La rivelazione dell’audio del giudice Franco non può essere accantonata. Quella sentenza di condanna “ingiusta” ha lasciato il segno. E ha cambiato il corso della storia politica del Paese. «Noi diciamo che qualcosa di grave è certamente accaduto. Merita di essere chiarito, nell’interesse di tutti gli italiani e della stessa magistratura onesta, corretta, coraggiosa, che è la gran parte dell’ordine giudiziario. E che non merita di essere accomunata ai comportamenti gravemente scorretti di alcuni suoi esponenti». Berlusconi: abbiamo chiesto una commissione di inchiesta «Il chiarimento», afferma il Cav in un’intervista al Giornale, «deve avvenire nella sede istituzionale più alta e pubblica possibile. Una Commissione parlamentare di inchiesta. Non ... Leggi su secoloditalia

Antonio_Tajani : . @berlusconi è stato l’ultimo Presidente eletto per volontà popolare ed è stato cacciato dal Senato con un vero e… - VauroSenesi : CENTRODESTRA IN PIAZZA! La mia nuova vignetta oggi in edicola con Il Fatto #4luglio #Berlusconi #Salvini #Meloni - NicolaPorro : “#Berlusconi, essendo stato vittima del clima di odio istigato dal giacobinismo giustizialista, dovrebbe rifuggire… - Antonio41835659 : @berlusconi Soprattutto quelli che si fanno corrompere, un ladro non va d'accordo con le guardie. - xblunotte : RT @antonio_bordin: Il #M5S pronto ad accettare i voti del “pregiudicato” “delinquente” (come lo chiamavano loro) #Berlusconi. Pur di salv… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Con Interviste a Berlusconi, multe annullate IL GIORNO "Commissione d'indagine? Tutela i magistrati onesti eppure l'Anm la ostacola"

«La giustizia è stata usata come arma politica contro di me. È stata una vera e propria lotta armata, mi sono dovuto difendere in 96 processi, con 105 avvocati». Silvio Berlusconi parla con Giancarlo ...

Governo, Berlusconi “Abbiamo il dovere di provare a cambiarlo”

ROMA (ITALPRESS) – “La via maestra, lo diciamo tutti da tempo, rimane quella di restituire la parola agli italiani perchè vi sia finalmente un governo espressione della volontà degli elettori, dopo qu ...

«La giustizia è stata usata come arma politica contro di me. È stata una vera e propria lotta armata, mi sono dovuto difendere in 96 processi, con 105 avvocati». Silvio Berlusconi parla con Giancarlo ...ROMA (ITALPRESS) – “La via maestra, lo diciamo tutti da tempo, rimane quella di restituire la parola agli italiani perchè vi sia finalmente un governo espressione della volontà degli elettori, dopo qu ...