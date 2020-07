Virus, ospedali pieni in Texas. L’appello in vista della festa del 4 luglio: «Restate a casa» (Di sabato 4 luglio 2020) Sono almeno due le contee del Texas, i cui ospedali sono pieni a causa dell’aumento di contagi di coronaVirus. Una situazione che ha messo in allarme le autorità statali. Da qui l’invito ai residenti a restare in casa nel fine settimana del 4 luglio, giorno in cui gli americani festeggiano l’indipendenza. Secondo quanto riferito dalla Cnn, la situazione è particolarmente preoccupante nelle zone di Starr e Hidalgo. Il giudice Eloy Vera ha dichiarato sono stati 18 i decessi nella contea di Starr a causa del Covid-19 e che due pazienti gravemente malati hanno dovuto essere portati fuori dall’area per le cure. «Gli ospedali sono a piena capacità e non hanno più posti letto disponibili. Esorto tutti i nostri residenti a restare a casa, indossare mascherine, praticare il distanziamento sociale ed evitare i raduni», ha ... Leggi su secoloditalia

