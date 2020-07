Un posto al sole, spoiler 13-17 luglio 2020: Serena vicina a Leonardo (Di sabato 4 luglio 2020) Riparte la programmazione di Un posto al sole, la longeva soap opera in onda su Rai 3 che, come tutte le altre telenovelas, è stata costretta a fermare le riprese per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus che ha messo in ginocchio il nostro Paese. Le nuove puntate inizieranno dal 13 luglio, come sempre alle 20.45. Siamo ormai alla ventitreesima stagione di Un posto al sole, che riprende la sua programmazione. Cosa succederà nelle puntate in onda su Rai 3 dal 13 al 17 luglio 2020? Grande attenzione alla coppia Serena e Filippo che, negli ultimi tempi, ha subito una battuta d’arresto. Anche Marina dovrà fare i conti con le sue preoccupazioni, mentre gli uomini di Tregara semineranno di nuovo il panico. Un posto al sole trame dal 13 al 17 luglio 2020 Nella puntata di lunedì 13 luglio, Fabrizio sarà molto teso per via degli affari non ... Leggi su kontrokultura

