TORNADO devasta stabilimento balneare: il VIDEO è impressionante (Di sabato 4 luglio 2020) Un fronte perturbato nord-atlantico, veicolato da aria più fresca, ha spodestato l’anticiclone africano innescando contrasti termici davvero esplosivi. Inevitabilmente si sono avuti episodi di forte maltempo, con temporali e nubifragi molto intensi al Nord. La circolazione meteo instabile si è propagata, seppure più attenuata, verso il Centro-Sud. Nuclei temporaleschi si sono generati al mattino di sabato anche sul Tirreno, raggiungendo le zone costiere. Sul Basso Lazio si è anche verificata una tromba marina, che ha raggiunto la costa nella zona di Sperlonga. Nel suo ingresso sul litorale, il vortice rotante ha raggiunto uno stabilimento balneare provocando diversi danni. Come evidente dal filmato, sono stati scaraventati in aria anche sdraio e ombrelloni, che poi sono precipitati a distanza costituendo un pericolo. Non appena una tromba ... Leggi su meteogiornale

TORNADO devasta stabilimento balneare: il VIDEO è impressionante

Un fronte perturbato nord-atlantico, veicolato da aria più fresca, ha spodestato l'anticiclone africano innescando contrasti termici davvero esplosivi. Inevitabilmente si sono avuti episodi di forte m ...

Italia, paese a rischio tornado? Ecco le aree più esposteLe trombe d'aria (o tornado) sono fenomeni meteorologici altamente distruttivi: tra tutti i vortici atmosferici sono quelli a più alta densità ...