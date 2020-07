‘Temptation Island 7’, tra le tentatrici una ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, la figlia di un noto giornalista e diversi volti già apparsi in tv (Foto) (Di sabato 4 luglio 2020) La settima edizione di Temptation Island è appena iniziata ed il pubblico si è già appassionato ai suoi protagonisti. In particolare, le dichiarazioni di Anna Boschetti nei confronti del suo fidanzato Andrea Battistelli hanno suscitato indignazione, persino nei fratelli di lui, mentre a far ridere il pubblico ci hanno pensato Antonella Elia ed il suo fidanzato, l’attore Pietro Delle Piane. A tentare in maniera piuttosto seducente i fidanzati ci sarà una schiera di ragazze single, pronte a far capitolare tutti gli uomini. Per conoscerle meglio, su Witty Tv sono state aggiunte brevi interviste che le riguardano e che ci hanno svelato qualche dettaglio in più di loro, come già proposto per i tentatori, oltre che nell’ultimo numero di Uomini e Donne magazine. Maria Luisa Jacobelli è sicuramente una delle single più ... Leggi su isaechia

