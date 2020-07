Taranto, maltempo: gommone con uomo e tre bambini a bordo dato per disperso, messi in salvo grazie a segnalazione da motonave Sospeso domani il servizio idrovie Kyma Amat per l'isola di San Pietro, danni allo stabilimento della Marina militare (Di sabato 4 luglio 2020) Comunicazione Kyma Amat: Domani sospeso servizio idrovie per isola San Pietro a causa danni a stabilimento Marina Militare, mentre l’escursione turistica serale si terrà regolarmente. Kyma mobilità Amat informa anche della segnalazione, da parte dell’equipaggio della motonave Amat, della posizione ddi.un gommone dato per disperso, con uomo e tre bambini a bordo. È stato così possibile metterli in salvo. L'articolo Taranto, maltempo: gommone con uomo e tre bambini a bordo dato per disperso, messi in salvo grazie a segnalazione da motonave <span class="subtitle">Sospeso domani il servizio idrovie Kyma Amat per l'isola di San Pietro, danni allo stabilimento della Marina militare</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

