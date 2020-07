“Sono stata con lui prima di Temptation Island”: ‘smascherato’ uno dei fidanzati (Di sabato 4 luglio 2020) Temptation Island 2020 è appena iniziato e il pubblico sta conoscendo le coppie che hanno deciso di mettersi in gioco. Tra loro anche Antonio e Annamaria. Lei ha 43 anni e un matrimonio alle spalle, lui 33 e una bambina di 3 anni nata da una precedente relazione. Sono fidanzati da più di 2 anni, vivono a Napoli e hanno deciso di partecipare al reality perché Annamaria ha alcuni dubbi sulla loro relazione, nonostante sia molto forte l’amore che prova per Antonio. Che vuole dimostrare a lei di essere l’uomo giusto e di essere cambiato rispetto al passato, quando pare si sia lasciato andare a qualche comportamento non corretto. “Partecipo a Temptation Island per dimostrare ad Annamaria che sono cambiato, che di me si può fidare e mi auguro che lei capisca che sono pronto a essere l’uomo che vuole”, ha detto nella sua presentazione ... Leggi su caffeinamagazine

PaolaTavernaM5S : A volte si perde la pazienza e io non sono mai stata una virtuosa del savoir-faire, ma nel tempo ho imparato che il… - giulianopisapia : A bordo della #Ocean Viking ci sono 180 persone, per 44 di loro è stata chiesta l’evacuazione immediata e ci sono g… - AzzolinaLucia : Continuano le mie visite nelle regioni d’Italia per lavorare soprattutto con gli enti locali alla ripresa di settem… - Sombrerosss : RT @babypumpkinpie: riassunto della storia: la serie in pratica è stata cancellata per omofobia perché una coniglia e una gatta che si aman… - Dalla_SerieA : Gasperini: 'A Cagliari sarà decisiva. Gomez? E' l'emblema dell'Atalanta' - -

Ultime Notizie dalla rete : “Sono stata Crisanti: “Troppe rassicurazioni facili da esperti e politici. Ma non è finita” La Repubblica