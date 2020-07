Questo 4 luglio segna la debacle del presidente Trump (Di sabato 4 luglio 2020) Questo 4 luglio, giorno della festa nazionale degli Stati Uniti, segna la debacle del presidente Trump. Nel 1776 i rappresentanti delle 13 colonie americane firmarono la Dichiarazione d’Indipendenza dalla corona britannica che sanciva la nascita degli Stati Uniti d’America: “Noi riteniamo che tutti gli uomini sono creati eguali e che sono dotati dal loro Creatore di certi inalienabili diritti fra i quali quelli alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità”. Nello stesso giorno del 1826, a 50 anni dall’Indipendenza, singolarmente morirono il secondo e il terzo presidente degli Stati Uniti, John Adams (1796-1800) e Thomas Jefferson ( 1800-1808) . La festa nazionale, quest’anno, per Trump è amara. Le probabilità che possa essere rieletto il 3 novembre sono minime. I sondaggi del “voto popolare” lo ... Leggi su huffingtonpost

Primo appuntamento “nazionale” per i militanti del Movimento dopo l’emergenza Covid. Sabato 25 e domenica 26 luglio si terrà il Villaggio Rousseau, ormai alla sua terza edizione. Stavolta, però, l’eve ...

CUNEO CRONACA - Questa sera (sabato 4 luglio) alle 21 andrà in scena al teatro Civico di Caraglio lo spettacolo "Come fiamma di roveto ardente", con Maria Silvia Caffari e Mario Cottura, del Teatrino ...

