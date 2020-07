Osimhen, Napoli pronto a chiudere subito col Lille: in arrivo la risposta dell'attaccante (Di sabato 4 luglio 2020) Il Napoli è in attesa di una risposta da parte di Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano del Lille che ha vissuto 48 ore da napoletano con il blitz in città e i primi assaggi del mondo azzurro con gli incontri con il tecnico Gennaro Gattuso e il presidente Aurelio De Laurentiis. Lille OSC v Olympique Lyonnais - Ligue 1 Per la chiusura dell'operazione - si legge tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport - filtra grande ottimismo e l'umore positivo dell'attaccante fa ben... Leggi su 90min

