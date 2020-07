Orologio che avvisa di non toccarsi il viso: invenzione di un 15enne inglese [Video] (Di sabato 4 luglio 2020) Un giovane inventore di 15 anni in Gran Bretagna ha progettato un Orologio che avvisa di non toccarsi il viso. In pratica gli utenti ricevono questa notifica se stanno per compiere quei gesti involontari di portare le mani sul volto. Il ragazzino ha messo a punto una vecchia idea dopo che entrambi i genitori hanno contratto il COVID-19 . Orologio che avvisa di non toccarsi il viso: l’idea di Max Il quindicenne si chiama Max Melia ed è originario di Bristol, in Inghilterra. Il ragazzo ha detto che lui e sua madre, Natalie Melia, hanno avuto l’idea originale per l’Orologio, chiamato Vybpro, già un paio di anni fa come strumento per prevenire la diffusione di virus del raffreddore e dell’influenza. Tuttavia non aveva mai preso la decisione definitiva di mettere in pratica l’idea, almeno sino ad oggi. All’indomani della pandemia ... Leggi su kontrokultura

Portaloffreedom : RT @MarysAdventure5: Ieri ho imparato che ai cinesi non si regalano orologi, perché la parola 'orologio' ha la stessa pronuncia di 'andare… - kyranyazlov : ogni volta che guardo i vjdeo di tayler l’occhio o mi cade sul cazzo o sull’orologio da 41k dollari - donvitorap : Ahahah un estate al mare Lo svedese barese che cucina per re gustavo ahahah un orologio che costa quanto tutta Bari… - cashtonhabit : Cose che non succederanno mai nella mia vita perché mio padre non si fa nemmeno abbracciare perché ha paura che lo… - ReiKashino : RT @MarysAdventure5: Ieri ho imparato che ai cinesi non si regalano orologi, perché la parola 'orologio' ha la stessa pronuncia di 'andare… -

Ultime Notizie dalla rete : Orologio che Scoperto il tic-tac dell’orologio universale La Stampa Evade dai domiciliari per compiere furto con la compagna: arrestati

i Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo e della Sezione Radiomobile, nel corso di un controllo del territorio, hanno tratto in arresto residente in Mazara del Vallo, 46 anni,di 29 anni mazare ...

INCENTIVI AUTO/ La scelta green che può aiutare Pil, lavoro e ambiente

Si torna a parlare di incentivi alla rottamazione, ma sarebbe importante fare in modo che non fossero limitati alle sole auto elettriche Si ritorna a parlare di rottamazione e la questione sul tavolo ...

i Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo e della Sezione Radiomobile, nel corso di un controllo del territorio, hanno tratto in arresto residente in Mazara del Vallo, 46 anni,di 29 anni mazare ...Si torna a parlare di incentivi alla rottamazione, ma sarebbe importante fare in modo che non fossero limitati alle sole auto elettriche Si ritorna a parlare di rottamazione e la questione sul tavolo ...