Mourinho | “Ancelotti? Infrangerò le regole e lo abbraccerò | perché mi piace moltissimo”

L'allenatore del Tottenham, Josè Mourinho, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita contro l'Everton di Carlo Ancelotti. E proprio a proposito dell'ex tecnico azzurro si è detto disposto anche ad infrangere le regole anti Covid pur di abbracciarlo. "Ancelotti? E' uno dei top manager del mondo negli ultimi due decenni e penso sia un privilegio per la Premier League riaverlo sulla panchina di un club. Qualche ufficio in una delle sue case è pieno di coppe, quindi non ha bisogno di nessuno che lo presenti. Ho avuto il privilegio di conoscerlo anni fa, è un ragazzo d'oro. Il metro di distanza? Infrangerò le regole e lo abbraccerò perché Carlo mi piace moltissimo".

