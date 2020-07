Moby Prince, le nuove prove dalle foto dei satelliti: la petroliera dell’Agip era in area di divieto quando fu centrata dal traghetto (Di sabato 4 luglio 2020) Il traghetto Moby Prince, rovente, sta ancora fumando. Da pochi minuti si sta tentando di fermare la sua agonia durata ore, i suoi incessanti cerchi nel mare davanti a Livorno, a marcia indietro, in attesa di soccorsi mai arrivati. Eppure, in un momento in cui non si conosce l’esatto numero di morti, né se ci siano altri sopravvissuti, in quella notte tra il 10 e l’11 aprile 1991 durante la quale nessuno riesce a capire cos’è successo, e come sia potuto succedere, mentre si affollano navi e bettoline, ipotesi e dicerie, testimoni e parenti e ambulanze, meno di 5 ore dopo la collisione tra il Moby e l’Agip Abruzzo, il comandante del porto Sergio Albanese piomba sulla banchina dotato di varie certezze. Tra queste c’è la nebbia, che per trent’anni ha oscurato questo disastro del mare per poi essere soffiata via dai risultati di una ... Leggi su ilfattoquotidiano

Moby Prince, le nuove prove dalle foto dei satelliti: la petroliera dell'Agip era in area di divieto quando fu centrata dal traghetto

Moby Prince, non si faccia colare a picco la verità

Livorno, 4 luglio 2020 - Quest’anno, ad aprile, per la prima volta i familiari delle vittime del Moby Prince non hanno potuto celebrare la loro straziante cerimonia di ricordo: li ha fermati il lockdo ...

