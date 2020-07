Liga 2019/2020: pareggio pirotecnico tra Granada e Valencia, restano appaiate in classifica (Di domenica 5 luglio 2020) Il Valencia non riesce a rimettersi in moto dopo tre sconfitte consecutive. Gli uomini di Voro, subentrato all’esonerato Celades, vengono raggiunti nel finale sul 2-2 dal Granada nella trentaquattresima giornata di Liga: un punto a testa per le due squadre appaiate ora a quota 47 al nono posto e alla ricerca di un piazzamento europeo. Dopo un primo tempo senza reti, la partita si accende nella ripresa con botta e risposta delle due squadre. Il Granada passa in vantaggio al 61’ con un rigore trasformato da Fernandez ma il Valencia reagisce dopo due minuti con il pareggio firmato da Vallejo. Gli ospiti spostano l’inerzia dalla loro parte e al 68’ mettono la freccia con un gol capolavoro di Guedes ma all’86’ Vico riequilibra lo score su punizione. Leggi su sportface

Il Valladolid batte l’Alaves e mette in cassaforte la salvezza. Una rete all’88’ di Jaoquin Fernandez regala agli uomini di Sergio il +10 sul Maiorca terzultimo a quattro giornate dal termine della Li ...

Gli highlights e le azioni salienti di Valladolid-Alaves 1-0, match della trentaquattresima giornata di Liga 2019/2020. Un gol di Fernandez all’88’ basta ai padroni di casa per conquistare tre punti c ...

