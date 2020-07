Inter, Conte: “Bologna ostacolo duro da superare, dobbiamo dare tutti noi stessi” (Di sabato 4 luglio 2020) Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, alla vigilia della gara di campionato contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, ha rilasciato delle dichiarazioni al canale ufficiale del club nerazzurro: “Sappiamo di incontrare una formazione che sta bene fisicamente e penso che sara’ una bella partita, sapendo che il Bologna e’ uno scoglio duro da superare. Sinisa e’ un tecnico che ha dimostrato tutto il suo valore, oltre ad essere una persona di grandi valori umani per cui ho tantissimo rispetto e a cui voglio bene. Sappiamo di affrontare un duro ostacolo, dovremmo essere molto bravi e dare tutti noi stessi per cercare di superarlo. E’ una caratteristica di questa squadra, il fatto che segnino 6 diversi giocatori in una stessa partita significa che portiamo diversi uomini ad attaccare, che abbiamo un tipo di calcio offensivo. Siamo due squadre a cui piace ... Leggi su sportface

