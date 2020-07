In Catalogna riparte il contagio: 200mila persone in quarantena (Di sabato 4 luglio 2020) La Generalitat catalana ha deciso di mettere in quarantena nelle loro case gli abitanti di 38 piccoli comuni della provincia di Segrià, che contano circa 209.000persone, a partire da mezzogiorno, a fronte dell’aumento dei casi di coronavirus registrati nelle ultime ore.Sono nove i focolai attivi. Lo rende noto La Vanguardia. Fino alle 16 ai residenti sarà permesso di entrare , ma da quel momento in poi sarà vietata la circolazione, ad eccezione dei lavoratori che devono spostarsi. Leggi su huffingtonpost

Dome689 : RT @HuffPostItalia: In Catalogna riparte il contagio: 200mila persone in quarantena - robreg1 : RT @HuffPostItalia: In Catalogna riparte il contagio: 200mila persone in quarantena - Il_Paradroide : RT @HuffPostItalia: In Catalogna riparte il contagio: 200mila persone in quarantena - HuffPostItalia : In Catalogna riparte il contagio: 200mila persone in quarantena - circusfans_ita : Riparte il 2 luglio dalla cittadina di Castelldefels in Catalogna il Circ Historic Raluy. #circhistoricraluy… -

Ultime Notizie dalla rete : Catalogna riparte Catalogna: apertura anticipata, dal 21 giugno si riparte Webitmag - web in travel magazine Dalla collaborazione tra pubblico e privato il modello per ripartire

«Devo ammettere che raramente sono stato così orgoglioso della regione in cui vivo come in questo periodo: il modo in cui il Veneto ha saputo affrontare l’emergenza sanitaria, elaborando i dati che pr ...

La “División de Honor” stenta a ripartire

Passata la fase peggiore del Covid-19, anche in Spagna si sta cercando di porre fine all’incertezza sul destino dei campionati di quest’anno. Venerdì 10 luglio si riunirà la Comisión Delegada, che è l ...

«Devo ammettere che raramente sono stato così orgoglioso della regione in cui vivo come in questo periodo: il modo in cui il Veneto ha saputo affrontare l’emergenza sanitaria, elaborando i dati che pr ...Passata la fase peggiore del Covid-19, anche in Spagna si sta cercando di porre fine all’incertezza sul destino dei campionati di quest’anno. Venerdì 10 luglio si riunirà la Comisión Delegada, che è l ...