Il derby va alla Juventus, Torino sconfitto 4-1 (Di sabato 4 luglio 2020) Torino (ITALPRESS) – Nel giorno del record di presenze in Serie A (648, staccato Maldini) di Gianluigi Buffon, la Juventus vince per 4-1 nel derby contro il Torino e si porta a +7 dalla Lazio in attesa del match serale dei biancocelesti contro il Milan all'Olimpico. A sbloccare il risultato all'Allianz Stadium ci pensa lo stesso che ha già segnato altre sette volte dallo 0-0: Cuadrado serve Dybala (ammonito, mancherà per squalifica contro il Milan) che in area evita Lyanco con una serpentina e trova il gol con un tiro deviato da Izzo quel tanto che basta per ingannare Sirigu a terra. La reazione del Torino è timida e al 29′ c'è il raddoppio bianconero a ruoli invertiti: Dybala fa partire l'azione, Cristiano Ronaldo punta la porta, allarga per Cuadrado che salta Lyanco e lascia partire un diagonale che si infila nell'angolo opposto. Prima della ... Leggi su iltempo

Una autorete di Djidji ha regalato il poker nel derby alla squadra di Sarri, che ha creato moltissimo ma anche un po' rischiato in difesa, con Buffon - presenze record in serie A - che però ha ...

