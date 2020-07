I nuovi focolai in Italia fanno paura. Speranza: "C'è già il carcere per i trasgressori" (Di sabato 4 luglio 2020) AGI - "Quando abbiamo iniziato le riaperture, dal 4 maggio, eravamo consapevoli che avremmo avuto una stagione in cui avremmo dovuto convivere con il virus. Il virus non è stato sconfitto, c'è ancora e dobbiamo tenere un atteggiamento di massima cautela. Il punto è che i focolai ci sono, ci saranno e continueranno ad esserci. Dobbiamo essere veloci, determinati per poterli ricondurli alla normalità nel più breve tempo possibile. Questa è la nostra sfida. A Mondragone questo lavoro è stato fatto". Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, a Casal di Principe dove ha preso parte alla cerimonia di consegna dei premi in onore di don Peppe Diana, il prete ucciso dalla camorra nel 1994. "Credo che tutti gli scienziati del nostro Paese e della ... Leggi su agi

Agenzia_Italia : I nuovi focolai in Italia fanno paura. Speranza: 'C'è già il carcere per i trasgressori' - RaiNews : Da Bolzano a Como a Porto Empedocle ci sono 10 nuovi focolai. 'Non facciamolo circolare', dice #Lopalco #COVID?19 - Agenzia_Ansa : Allarme per nuovi focolai di #Covid. A Mondragone, ai palazzi ex Cirio, dove è stata istituita una zona rossa, ten… - SempreLibero2 : I contagi ancora in crescitaTimori per i nuovi focolai - Martino31805246 : RT @liuk71rm: Poi nel Lazio focolai perché non mettono in quarantena quelli provenienti dal Bangladesh, e minacciano a noi di nuovi lockdow… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovi focolai Nuovi contagi e focolai di coronavirus: le ordinanze di Toscana e Veneto Corriere della Sera I nuovi focolai in Italia fanno paura. Speranza: "C'è già il carcere per i trasgressori"

Il virus non è stato sconfitto, c'è ancora e dobbiamo tenere un atteggiamento di massima cautela. Il punto è che i focolai ci sono, ci saranno e continueranno ad esserci. Dobbiamo essere veloci, ...

Coronavirus, Provincia Trento: 2 casi positivi, 1490 tamponi

Roma, 4 lug. (askanews) - Sono 2 i nuovi casi positivi da Covid 19 secondo il rapporto odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento che specifica che i nuovi casi non sono ricondu ...

Il virus non è stato sconfitto, c'è ancora e dobbiamo tenere un atteggiamento di massima cautela. Il punto è che i focolai ci sono, ci saranno e continueranno ad esserci. Dobbiamo essere veloci, ...Roma, 4 lug. (askanews) - Sono 2 i nuovi casi positivi da Covid 19 secondo il rapporto odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento che specifica che i nuovi casi non sono ricondu ...