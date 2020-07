Focolaio in Veneto, morto il paziente zero serbo. Zaia: «Segnalato alla Procura il diffusore del contagio» (Di sabato 4 luglio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta«C’è poco da fare: con qualcuno la soluzione non può che essere il Trattamento sanitario obbligatorio, il Tso. Anzi, io sarei per il carcere». Il governatore del Veneto, Luca Zaia, è furioso per il comportamento irresponsabile di alcuni concittadini, in particolare dell’imprenditore di un’azienda vicina a Vo’ Euganeo che avrebbe riportato in Veneto un nuovo Focolaio. Nella mattinata di sabato Zaia ha annunciato che sarà presentata una segnalazione alla Procura di Vicenza per valutare eventuali profili di colpevolezza da parte della persona che pur sapendo di essere positivo ha diffuso il contagio in Veneto. «Ieri abbiamo parlato di un cluster, di un Focolaio, con 5 positivi. Nonostante qualcuno abbia buttato benzina sul fuoco, ricordo che abbiamo importato il ... Leggi su open.online

