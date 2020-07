De Luca contro il Piemonte: «Stagionali a Saluzzo come a Mondragone, ma loro si descrivono come un paradiso» – Video (Di sabato 4 luglio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta Nuova puntata della serie, nuova invettiva. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel suo ormai celebre e consueto appuntamento pomeridiano su Facebook per fare il punto sull’emergenza Coronavirus, ha questa volta preso di mira il Piemonte, in particolare la cittadina di Saluzzo, relativamente al tema dei lavoratori Stagionali. Il tuo browser non supporta il tag iframe «Mi è capitato di ascoltare – ha esordito De Luca – notizie relative a una cittadina del Piemonte, Saluzzo se non sbaglio, dove hanno scoperto che ci sono degli Stagionali stranieri che vanno a raccogliere la frutta. La descrizione che è arrivata di quella realtà era simile alla descrizione di un picnic fatto sui prati fioriti. Non le immagini di guerra che arrivavano da Mondragone». «Mi ... Leggi su open.online

