Calciomercato Inter, obiettivo Alaba: già due incontri a Milano (Di sabato 4 luglio 2020) Calciomercato Inter, i nerazzurri hanno messo nel mirino David Alaba del Bayern Monaco per la fascia mancina Dopo aver sistemato la fascia destra, con l’acquisto di Achraf Hakimi, l’Inter lavora anche per regalare a Conte l’esterno mancino. E il nome sarebbe di quelli scoppiettanti. Ovvero David Alaba del Bayern Monaco. L’austriaco, che va in scadenza nel 2021, costa circa 50 milioni di euro ma i nerazzurri potrebbero inserire nella trattativa Perisic. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Alaba, accompagnato dal padre che ne cura gli Interessi, e l’Inter si sarebbero già incontrati a Milano in due occasioni prima del lockdown. Una trattativa, quindi, più che reale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il Benevento continua a pensare in grande in vista della prossima stagione di Serie A e nelle ultime ore ha sondato il terreno per arrivare a Yuto Nagatomo, che negli scorsi giorni ha ufficializzato l ...

