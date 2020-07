Brescia, Diego Lopez: «Sconfitta contro l’Inter? Non eravamo in campo» (Di sabato 4 luglio 2020) Durante la conferenza stampa Diego Lopez ha analizzato la Sconfitta contro l’Inter e presentato la partita di domani contro il Verona Il tecnico del Brescia, Diego Lopez, ha così analizzato la Sconfitta contro l’Inter prima di presentare la partita di domani sera contro il Verona: MATCH contro L’INTER – «Non eravamo in campo, è difficile anche analizzare gli errori. L’ultima partita non è stata all’altezza, ma le altre due gare sono state buone. Abbiamo finito la sfida di Firenze giocando in avanti. Dobbiamo mantenere la mentalità delle altre due sfide». GIOVANI – «In questo finale non si sta facendo nessun esperimento, si sta cercando di fare bene. Mi sembra esagerato parlare di esperimenti. Se c’è qualche giovane che sta giocando vuol dire che è all’altezza. Non vedo ... Leggi su calcionews24

