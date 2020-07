Aggressione omofoba a Pescara, denunciato un ventenne (Di sabato 4 luglio 2020) I carabinieri hanno rintracciato e denunciato il presunto autore dell'Aggressione omofoba avvenuta a Pescara nella tarda serata tra il 25 ed il 26 giugno scorso: mentre stava passeggiando mano nella mano con un coetaneo sul lungomare Matteotti, un giovane era stato preso a pugni al volto riportando la rottura della mandibola. Esaminando i video delle telecamere presenti nella zona e ascoltando i ragazzi presenti all'evento, in particolare gli assidui frequentatori della zona "Nave di Cascella", i militari sono risaliti ad un pescarese poco più che ventenne.I dettagli forniti dalla vittima e dal ragazzo che era con lui, testimone dell'accaduto, sono stati fondamentali per gli inquirenti che, già dopo 48 ore dall'accaduto, avevano indirizzato le proprie indagini su una persona. Il riconoscimento è avvenuto grazie a testimoni ed immagini estrapolate dai sistemi di ... Leggi su ilfogliettone

