Pronostici di oggi 04 luglio 2020 (sabato) (Di sabato 4 luglio 2020) Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 04 luglio. C’è il Derby della Mole ma anche un Lazio-Milan assolutamente da non perdere. In Premier League ci si gioca molto in tutte le zone della classifica. Solo il titolo è già stato assegnato. Riportiamo il solito link per la comparazione quote delle partite del giorno. … InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting

Ultime Notizie dalla rete : Pronostici oggi Pronostici Calcio di Oggi: Schedina Venerdì 3 Luglio 2020 Bottadiculo Serie B, i pronostici di venerdì 3 luglio

La serie B scende in campo oggi venerdì 3 luglio per la 32esima giornata. Dieci le gare in calendario, ecco i nostri pronostici. Il primo match è quello che mette di fronte il Pisa e il Cittadella, sa ...

Entella-Chievo 1-1, un pari che non soddisfa nessuna delle due

Come da pronostico il Chievo non perde in casa dell’Entella, nonostante una gara difficile e in rimonta. Il risultato finale, Entella-Chievo 1-1, non rende però felice nessuna delle due contendenti, c ...

