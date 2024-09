HANNA MOORE MILANO FASHION WEEK EXPERIENCE

Leggi tutta la notizia su blog.libero

(Di martedì 30 giugno 2020)"BE UP TOMORROW IS NOW": questo il titolo della collezione SS2021 diil giovane brand di moda di Gianfranco Unione che verrà presentata in anteprima a Napoli il prossimo 30 giugno nel corso di unEvent che si terrà sulla terrazza del Sohara Luxury Beach Club di Licola Mare. La serata promossa ed organizzata dalla Gianfranco Unione Management con la direzione artistica di Luciano Carino -HM Make Up Italy sarà condotta da Gaetano Gaudiero e vedrà la partecipazione di ospiti come Pablito Rossi, indimenticabile protagonista dei mondiali di Spagna "82, Lorenzo Crea Direttore Gt Channel e Retenews24, il Soul Food Vocalist trio, il soprano Juila Burduli, il comico Paolo Rossi.