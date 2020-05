Valanga sulla Marmolada e sopra Cortina d’Ampezzo: travolti due fratelli bellunesi di 23 e 27 anni, morto il più giovane (Di sabato 9 maggio 2020) Un’altra slavina si è staccata in mattinata sul celebre ghiacciaio, ma qui non si sarebbero registrate persone coinvolte Leggi su lastampa Valanga sulla Marmolada - nessuna persona coinvolta

Valanga sulla Marmolada - nessuna persona coinvolta

Cortina d’Ampezzo - valanga sulla Marmolada : morto un ragazzo (Di sabato 9 maggio 2020) Un’altra slavina si è staccata in mattinata sul celebre ghiacciaio, ma qui non si sarebbero registrate persone coinvolte

infoitscienza : Cortina d’Ampezzo, valanga sulla Marmolada: morto un ragazzo - zazoomnews : Valanga sulla Marmolada nessuna persona coinvolta - #Valanga #sulla #Marmolada #nessuna - AndreaConand : Siete dei rincoglioniti irresponsabili. Valanga sulla Tofana di Rozes: muore un ragazzo, salvo il fratello. In zona… - zazoomnews : Cortina valanga sulla Tofana di Rozes: muore un ragazzo di 23 anni salvo il fratello. Coinvolti altri alpinisti -… - thereginadisaba : Valanga sulla Tofana di Rozes: muore un ragazzo, salvo il fratello. In zona tanti sciatori Foto Slavina-bis in Marm… -