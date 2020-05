Silvia Romano torna libera: lo annuncia il Premier Conte sui social (Di sabato 9 maggio 2020) Notizie Flash-Una bella notizia che arriva in un momento in cui c’è davvero bisogno di speranza, di tornare a sorridere. Silvia Romano è stata liberata. Sono passati due anni da quando è stata sequestrata. Poche ore fa però la buona notizia. Il Premier Conte dai social ha dato la notizia: Silvia Romano torna libera. La giovane cooperante milanese è stata rapita a novembre 2018 nel villaggio di Chakama, a 80 chilometri da Malindi, mentre lavorava per la onlus ‘Africa Milele’. Silvia Romano torna libera: LE PAROLE DI Conte Ecco il messaggio di Conte sui social: Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia! La giovane, originaria di Milano, lavorava per la onlus marchigiana Africa Milele che opera nella ... Leggi su ultimenotizieflash Silvia Romano libera - l’annuncio del Premier Conte

Silvia Romano è libera. L’annuncio di Conte : “Grazie a intelligence. Ti aspettiamo in Italia”

La volontaria Silvia Romano è stata liberata : l’annuncio di Giuseppe Conte su Twitter (Di sabato 9 maggio 2020) Notizie Flash-Una bella notizia che arriva in un momento in cui c’è davvero bisogno di speranza, dire a sorridere.è statata. Sono passati due anni da quando è stata sequestrata. Poche ore fa però la buona notizia. Ildaiha dato la notizia:. La giovane cooperante milanese è stata rapita a novembre 2018 nel villaggio di Chakama, a 80 chilometri da Malindi, mentre lavorava per la onlus ‘Africa Milele’.: LE PAROLE DIEcco il messaggio disuiè statata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna., ti aspettiamo in Italia! La giovane, originaria di Milano, lavorava per la onlus marchigiana Africa Milele che opera nella ...

GiuseppeConteIT : Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia! - civati : Commozione! #SilviaRomano è libera. ++ Conte, Silvia Romano e' stata liberata ++ ZCZC4067/SXA XPP59928_SXA_QBXB B… - repubblica : ?? Silvia Romano è stata liberata - Lionmars : La liberazione di Silvia Romano mi riempie di gioia, almeno per qualche minuto. Ora speriamo in qualche buona notiz… - Alex72Viso : RT @robertosaviano: Una notizia più bella di questa non potevamo averla: SILVIA ROMANO È LIBERA! -