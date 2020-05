Serie A, il Premier Conte ha un piano per ripartire: c'è la data (Di sabato 9 maggio 2020) Il tema del fronte della ripresa del campionato di Serie A resta sempre caldissimo. Fino ad ora, e dopo due mesi di stop a causa della pandemia da coronavirus, i club hanno ottenuto "solo" una ripresa degli allenamenti individuali. Il prossimo step è quello della ripresa di squadra, collettiva, che dipenderà però dall'evoluzione della situazione epidemiologica. Nell'ultimo mese è stato quasi giornaliero il confronto tra la Lega Serie A, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e il Ministro... Leggi su 90min Dalla Serie A alla Premier League : quando potrebbero ripartire i principali campionati europei? La situazione

Serie A - inizia la fase 2. Il Premier Conte : "Convocheremo il mondo dello sport per un vertice sulla ripresa"

ValerioCurcio : @ChiccoParigi @AndreaBiferi Dipende da che soluzione scelgono. Quelli vecchi della Premier a me piacevano molto e d… - FcInterNewsit : EuroLeagues, Colombo: 'Serie A verso la ripartenza come Premier e Liga. Ecco cosa accade in caso di stop' - GabCM8 : @JuanitoArturo23 I numeri (e i nomi) da quello che ho capito saranno come in premier uguali per tutte le squadre di serie A - MarioBocchio : RT @RivistaUndici: Come si farà il mercato dei prossimi mesi? Con meno soldi, certo, ma le idee conteranno ancora di più. - armagio : @_vitovaipiano se quella della Serie A è a rischio quella della Premier fatica anche a stare nel dibattito. Questo intendo. -