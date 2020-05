Ringiovanire lo sguardo in 3 step con il make up giusto!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 9 maggio 2020)losi può! Dopo gli anta, il contorno occhi comincia ad accusare i primi segni del tempo e, ora che siamo costrette a portare la mascherina, l’attenzione altrui cade proprio sull’unica parte esposta del volto, rischiando di far trapelare la stanchezza e l’età. Ma bastano 3 semplici mosse per ritrovare la freschezza di un tempo, ammaliando il vostro entourage in un battito di ciglia! Curiose? Iniziamo! 1. L’ombretto vedo non vedo per! Gli ombretti chiari e matte, preferibilmente in tonalità panna, avorio, rosa chiaro, beige conferiscono alloun aspetto più sano e riposato, fresco e giovane; sono infatti in grado di ingrandire notevolmente l’occhio senza appesantire. Creano un effetto vedo non vedo, del tutto naturale quasi un noup mood, ma al tempo stesso rendono ...