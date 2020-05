Peppino Impastato vive! (Di sabato 9 maggio 2020) In memoria di un giovane coraggioso che lottò contro la mafia Peppino vive! Il 9 maggio 1978 fu assassinato Peppino Impastato e nello stesso giorno venne ritrovato il corpo senza vita di Aldo Moro 8 maggio 2020 Laura Tussi e Fabrizio Cracolici Ricordare e narrare la meravigliosa vita di Peppino Impastato è una grande opportunità per tutti noi. Nato da una famiglia mafiosa, diventa il simbolo della lotta alla mafia. Chi può conoscere e capire meglio che cos'è la mafia se non chi la vede da (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google Peppino Impastato vive!

