Ombrelloni, sarà battaglia sulle distanze: ma la Toscana prova a salvare l’estate (Di sabato 9 maggio 2020) FIRENZE. L’unità di crisi sul turismo voluta da Stefano Ciuoffo, ieri sera, nel primo incontro con i balneari, l’ha promesso: proveranno a salvarle, l’estate e le vacanze, anche se «vacanza» sembra essere per ora la grande assente, quasi una parola tabù nel diffuso discorso pubblico delle task force e dei comitati scientifici sulla Fase 2 e le misure da adottare per scongiurare un ritorno di fiamma della pandemia. «Toscana Promozione sta già lavorando a una grande campagna di lancio dell’immagine della regione a livello internazionale, anche cercando voli con le compagnie aeree». Ci sono già contatti con Lufthansa. Non solo quindi “turismo di vicinato”, fra toscani, anche perché significherebbe rinunciare al 70% delle presenze, 6 miliardi di euro di giro d’affari stima l’Irpet, ... Leggi su iltirreno.gelocal Come sarà la nostra estate? Spiagge a numero chiuso - ombrelloni distanziati e costi più alti

