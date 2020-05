"Odio l'Inter e Balotelli è una mela marcia". Chiellini inedito: la verità su SuperMario in Nazionale (Di sabato 9 maggio 2020) “Odio sportivamente l'Inter come Michale Jordan odia i Detroit Pistons”. Giorgio Chiellini senza freni in un'Intervista rilasciata a Repubblica. Il capitano della Juventus non nasconde i propri sentimenti, anche se assicura che fuori dal rettangolo di gioco è cordiale con tutti, anche contro gli acerrimi nemici calcistici. “Quando mi sono rotto il ginocchio - ha rivelato - il messaggio che mi ha fatto più piacere è stato quello di Javier Zanetti. L'Odio sportivo ci spinge a superare l'avversario: se gli si dà il giusto significato, è una componente essenziale dello sport”. Molto severo, invece, il giudizio su Mario Balotelli: “è una persona negativa, senza rispetto per il gruppo. In Confederations Cup contro il Brasile, nel 2013, non ci diede una mano in niente, roba da prenderlo a schiaffi. Per qualcuno era tra i ... Leggi su liberoquotidiano Juventus - Chiellini show : “odio l’Inter. Balotelli è negativo - Felipe Melo è una mela marcia”

"sportivamente l'come Michale Jordan odia i Detroit Pistons". Giorgiosenza freni in un'vista rilasciata a Repubblica. Il capitano della Juventus non nasconde i propri sentimenti, anche se assicura che fuori dal rettangolo di gioco; cordiale con tutti, anche contro gli acerrimi nemici calcistici. "Quando mi sono rotto il ginocchio - ha rivelato - il messaggio che mi ha fatto più piacere; stato quello di Javier Zanetti. L'sportivo ci spinge a superare l'avversario: se gli si dà il giusto significato,; una componente essenziale dello sport". Molto severo, invece, il giudizio su Mario: "; una persona negativa, senza rispetto per il gruppo. In Confederations Cup contro il Brasile, nel 2013, non ci diede una mano in niente, roba da prenderlo a schiaffi. Per qualcuno era tra i ...

Giorgio Chiellini va giù pesante, senza censure: «Io odio sportivamente l’Inter come Michael Jordan odia i Pistons (come raccontato nella docu serie di Espn/Netflix «The Last Dance», ndr). Non posso n ...

In campo 'odio' l'Inter, poi fuori si ride tutti insieme". "Il messaggio di Javier Zanetti dopo l’infortunio è quello che mi ha fatto più piacere", ha concluso Chiellini parlando della sua ...

