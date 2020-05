La Breast Unit | Solidarietà alla Sindaca di Sermoneta Giuseppina Giovannoli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 9 maggio 2020) Ladi Latina, con tutti i suoi componenti, dai direttori, al personale medico e infermieristico, alle associazioni di volontariato, alle consulte che ne fanno parte, la LILT provinciale con la sua presidente Nicoletta D’Erme, la Presidente dell’ANDOS di Aprilia Resy Langiano, la Presidente dell’ AVO di LatinaCadoni, i LIONS Club della provincia, la prof. ssa Antonella Calogero dell’Università Sapienza di Roma – Polo Pontino, esprimono piena solidarietà al Sindaco diper quanto accaduto la notte scorsa nei pressi della sua abitazione. In pratica l’auto del Sindaco e quella di un suo familiare sono rimaste coinvolte in un incendio le cui cause sono al vaglio delle Forze dell’Ordine. Al momento il prof. Fabio Ricci e il dott. Carlo De ...