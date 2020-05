"Io, quasi uccisa da mio marito. Ora salvo le donne da violenze" (Di sabato 9 maggio 2020) Sofia Dinolfo Nel dato riportato dall’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime, il 28% è stato rappresentato da donne che hanno denunciato per la prima volta. “Una parte di noi muore”: così la testimonianza di Lidia Vivoli Sono passati due mesi da quando, in piena emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, è stato emanato il primo decreto del presidente del Consiglio dei ministri che sanciva il lockdown. Ferme le attività, gli italiani hanno chiuso le porte delle loro abitazioni per proteggersi da un nemico esterno la cui caratteristica principale era ed è quella di essere invisibile per consentire alle vittime di potersi difendere. E chi invece il nemico contro cui lottare e difendersi lo aveva già in casa? Cos’è successo in questo periodo a tutte quelle donne che si sono ritrovate nelle mura domestiche ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 9 maggio 2020) Sofia Dinolfo Nel dato riportato dall’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime, il 28% è stato rappresentato dache hanno denunciato per la prima volta. “Una parte di noi muore”: così la testimonianza di Lidia Vivoli Sono passati due mesi da quando, in piena emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, è stato emanato il primo decreto del presidente del Consiglio dei ministri che sanciva il lockdown. Ferme le attività, gli italiani hanno chiuso le porte delle loro abitazioni per proteggersi da un nemico esterno la cui caratteristica principale era ed è quella di essere invisibile per consentire alle vittime di potersi difendere. E chi invece il nemico contro cui lottare e difendersi lo aveva già in casa? Cos’è successo in questo periodo a tutte quelleche si sono ritrovate nelle mura domestiche ...

Ultime Notizie dalla rete : quasi uccisa "Io, quasi uccisa da mio marito. Ora salvo le donne da violenze" il Giornale Peppino Impastato/ Ucciso il 9 maggio 1978: il ricordo del sindaco di Palermo Orlando

Il 9 maggio non è un giorno come un altro: non può esserlo per chiunque creda nella legalità e nell’antimafia. Proprio in questo giorno, nel 1978, venne infatti ucciso Peppino Impastato, giornalista e ...

Morti sul lavoro per Covid: +10% negli ultimi 15 giorni

Ancor prima delle riaperture della Fase 2, il Covid19 ha già ucciso 129 lavoratori e contagiato 37 mila addetti. Sono le denunce presentate all’Inal entro al 4 maggio con l’aggiornamento dei dati prec ...

