Fase 2 | le riaperture negli altri paesi

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 9 maggio 2020) Il Fatto Quotidiano pubblica oggi un’infografica in cui spiega qual è la situazioneche hanno cominciato lenella2 dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. Con 3.726.292 casi confermati nel mondo e 257.405 morti dall’inizio dell’epidemia, il Covid-19 ha costretto quasi tutti ia una chiusuradi attività socio-economiche e al distanziamento sociale. C’è chi è ancora molto indietro come la Spagna: Il Paese conta 26.299 morti e 222.857 contagiati testati con 1.351.130di tamponie581.325 sierologici. L’uso delle mascherine è obbligatorio solo sui mezzi pubblici. Le aziende ne hanno fabbricato 10 milioni e loStato è arrivatoa pagarle 28 volte il prezzo stabilito per la distribuzioneospedali e sui mezzi. Un primo lotto fornito ai medici è risultato ...