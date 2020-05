Europa e ricordo delle vittime del terrorismo: il 9 maggio come data di riscossa nazionale (Di sabato 9 maggio 2020) Nel nostro calendario civico la data del 9 maggio incrocia due temi che come italiane e italiani ci vedono protagonisti e profondamente partecipi, da una parte come Paese fondatore dell’Unione Europea, dall’altra come cittadine e cittadini di uno Stato che ha combattuto e vinto il terrorismo politico. Oggi infatti festeggiamo l’Europa e insieme ricordiamo tutte le vittime causate dall’odio di parte, dal delirio stragista, dalla violenza come metodo di azione politica.Il 9 maggio di 42 anni fa veniva ritrovato ucciso dopo 55 giorni di prigionia il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. Le Brigate Rosse avevano colpito lui per colpire il tentativo di dialogo, di compromesso, tra le due principali forze politiche dell’Italia di allora, la Dc, appunto, e il Partito Comunista che Moro considerava necessario a imprimere una nuova spinta riformista e per ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 maggio 2020) Nel nostro calendario civico ladel 9incrocia due temi cheitaliane e italiani ci vedono protagonisti e profondamente partecipi, da una partePaese fondatore dell’Unione Europea, dall’altracittadine e cittadini di uno Stato che ha combattuto e vinto ilpolitico. Oggi infatti festeggiamo l’e insieme ricordiamo tutte lecausate dall’odio di parte, dal delirio stragista, dalla violenzametodo di azione politica.Il 9di 42 anni fa veniva ritrovato ucciso dopo 55 giorni di prigionia il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. Le Brigate Rosse avevano colpito lui per colpire il tentativo di dialogo, di compromesso, tra le due principali forze politiche dell’Italia di allora, la Dc, appunto, e il Partito Comunista che Moro considerava necessario a imprimere una nuova spinta riformista e per ...

