Dal compromesso nascono anche buoni frutti

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 9 maggio 2020) Caro Alessandro, hai rivolto ai “compagni della sinistra” una lettera severa, diciamo pure durissima nel tono e negli argomenti. Muovi a pretesto, ma neppure troppo, dalle notizie circa unal ribasso sul tema di civiltà che investe la messa in regola di immigrati irregolari sparsi a centinaia di migliaia tra i ghetti del caporalato agricolo e le case dove accudiscono i nostri anziani.Denunci una “resa politica” a fronte del vociare tonante dei nostri alleati di governo pentastellati e leghi la presunta débacle a una catena di concessioni antecedenti, prima tra tutte non aver disarmato per tempo la “schifezza fascistoide” dei Decreti Salvini.Come può la sinistra, ecco il succo, fare mercimonio politicodel capitolo fondante su salute e umanità? Come avete potuto – continuo a interpretare – ...