Conte annuncia | «Silvia Romano è stata liberata!»

(Di sabato 9 maggio 2020) Il premier Giuseppela liberazione di: «Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence»finalmente liberata. Questo l’annuncio del premier Giuseppetramite il suo account Twitter: «​Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna., ti aspettiamo in Italia». La volontaria di 25 anni etarapita a novembre 2018 da un commando di uomini armati nel villaggio di Chakama, a circa 80 chilometri a ovest di Malindi, in Kenya.Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna., ti aspettiamo in Italia! — Giuseppe(@GiuseppeIT) May 9, 2020 Leggi su Calcionews24.com