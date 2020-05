The Old Guard il film Netflix con Luca Marinelli e Charlize Theron arriva a luglio (Di venerdì 8 maggio 2020) The Old Guard Luca Marinelli arriva su Netflix in un film con Charlize Theron in arrivo il 10 luglio. Trama Luca Marinelli è nel cast internazionale di The Old Guard un nuovo film originale Netflix in arrivo il prossimo 10 luglio sulla piattaforma di streaming. Protagonista è Charlize Theron una guerriera che guida un gruppo clandestino che da secoli protegge il mondo dei mortali. Tratto dal celebre fumetto di Greg Rucka e con la regia di Gina Prince-Bythewood, racconta una storia cruda, ancorata alla realtà e piena d’azione che dimostra come vivere per sempre non sia così semplice. Un film che fonde fumetto e fantascienza dando vita a un action che già non vediamo l’ora di vedere. The Old Guard – La trama Da secoli il mondo dei mortali è protetto da un gruppo clandestino guidato da una guerriera di nome Andy (Charlize Theron). ... Leggi su dituttounpop The Old Guard : le prime foto del film Netflix con Charlize Theron e Luca Marinelli

Al The Coordinator online con il video di "Golden"

