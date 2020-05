Roma, trovato in possesso di varie droghe reagisce prendendo a calci i Poliziotti: arrestato pusher 24enne (Di venerdì 8 maggio 2020) Insospettiti dall’atteggiamento di una giovane ragazza, seduta all’interno di un’autovettura in via della Pisana, gli investigatori della Polizia di Stato del commissariato Borgo, diretto da Moreno Fernandez, hanno deciso di procedere ad un controllo. Durante le fasi dell’identificazione, i Poliziotti hanno notato un giovane che, proveniente da via dei Sorbolonghi, ha scambiato alcune parole con la ragazza per poi allontanarsi velocemente quando si è reso conto della presenza dei polizotti in abiti civili. Seguito a distanza dai Poliziotti, il ragazzo è stato raggiunto poco dopo in via della Pisana. Identificato per M.R., Romano di 24 anni, con precedenti di polizia, da subito si è mostrato particolarmente agitato e insofferente al controllo e, alla richiesta dei documenti, il giovane ha iniziato a dare in escandescenza, minacciando i ... Leggi su ilcorrieredellacitta Roma : trovato corpo carbonizzato di un uomo su un balcone

ROMA – Il Governo non cede alle richieste. Le Regioni, compresa la Toscana, vanno ancora in pressing per chiedere che già lunedì 11 maggi sia consentito ai negozi di riprendere le attività, ma il gove ...

Tutti a elogiare la sanità pubblica, ma nel Lazio il 51% dei posti letto è gestito dai privati

L’emergenza sanitaria determinata dall’epidemia di coronavirus ha portato alla luce gli effetti di anni di tagli alla sanità pubblica, svelando gli squilibri nella gestione pubblico-privata in molti s ...

