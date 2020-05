Ripresa Serie A | dopo l’incontro Figc-Cts la palla passa a Conte Le ultime

(Di venerdì 8 maggio 2020)l’incontro tra lae il comitato tecnico-scientifico la. Rimangono dubbi sul modello tedesco Come era lecito aspettarsi l’esito dell’incontro trae comitato tecnico scientifico si saprà solo nelle prossime ore. Forse nei prossimi giorni. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il confronto di ieri con la Federcalcio è stato lungo e ricco di domande, ma alla fine gli scienziati hanno solo annunciato, come da copione, di voler scrivere la loro valutazione al ministro della salute Roberto Speranza. A quel punto, il documento sarà girato al ministero dello Sport, che deve scrivere il protocollo degli allenamenti di squadra. Il Cts potrà dare un ok agli allenamenti collettivi oppure per il momento si potrebbe andare avanti solo con il lavoro individuale (bocciatura). Tutto questo percorso formale però ...

Dopo l'incontro tra la FIGC e il comitato tecnico-scientifico la palla passa a Conte. Rimangono dubbi sul modello tedesco Come era lecito aspettarsi l'esito dell'incontro tra FIGC e comitato tecnico s ...