Ripresa Serie A, ancora Zampa: “Abbiamo trovato una strada sicura, via libera anche prima del 18 maggio” (Di venerdì 8 maggio 2020) Questo pomeriggio le sue parole hanno dato un’importante sterzata alla volontà di far ripartire la Serie A, ma la Sottosegretaria al Ministero della Salute Sandra Zampa ha rincarato la dose a QSVS su Telelombardia, confermando e anzi approfondendo i temi già trattati: “Con impegno e dedizione – riporta TMW – si è individuata una strada di enorme sicurezza, che trovo convincente. È una strada che tiene in sicurezza atleti, allenatori, tutto il gruppo squadra. Si prevede che tutti vengano testati con tamponi, una volta negativi ci sarebbe il passaggio in ritiro. Un po’ come riconoscerli in famiglia, una comunità unica e sana. Che non deve entrare in contatto con persone che possono essere portatori di virus. Noi facciamo affidamento alla Serietà del mondo del calcio. Questo percorso permetterebbe di fare ... Leggi su calcioweb.eu Ripresa Serie A - Commisso : «Non possiamo avere due stagioni rovinate»

Calcio - la Lega Serie A convoca d’urgenza un’assemblea il 13 maggio : la ripresa del campionato tra i punti

Prandelli : «Ripresa Serie A - non capisco tutta questa fretta» (Di venerdì 8 maggio 2020) Questo pomeriggio le sue parole hanno dato un’importante sterzata alla volontà di far ripartire laA, ma la Sottosegretaria al Ministero della Salute Sandraha rincarato la dose a QSVS su Telelombardia, confermando e anzi approfondendo i temi già trattati: “Con impegno e dedizione – riporta TMW – si è individuata unadi enorme sicurezza, che trovo convincente. È unache tiene in sicurezza atleti, allenatori, tutto il gruppo squadra. Si prevede che tutti vengano testati con tamponi, una volta negativi ci sarebbe il passaggio in ritiro. Un po’ come riconoscerli in famiglia, una comunità unica e sana. Che non deve entrare in contatto con persone che possono essere portatori di virus. Noi facciamo affidamento allatà del mondo del calcio. Questo percorso permetterebbe di fare ...

forumJuventus : Sottosegretaria alla Salute: 'Si va verso la ripresa della Serie A' ??? - GoalItalia : La Serie A verso la ripartenza: 'Squadre in clausura come grandi famiglie' ? - Gazzetta_it : #Ripresa della #SerieA La sottosegretaria alla Salute #Zampa: 'Si va verso una soluzione che i tifosi si aspettano'… - marcullo02 : RT @passione_inter: Paolillo non le manda a dire: 'Ripresa Serie A? I club vogliono solo raccattare le briciole' - - CalcioWeb : Ripresa #SerieA, ancora #Zampa: 'Abbiamo trovato una strada sicura, via libera anche prima del 18 maggio' - -