Luis Alberto stuzzica la Juve | Cristiano Ronaldo? Lo abbiamo già battuto due

Leggi su 90min

(Di venerdì 8 maggio 2020)lantus. La voglia di tornare a giocare in casa Lazio è tanta, tantissima. Grande fiducia in casa biancoceleste. La Lazio è a -1 dalla, sogna lo Scudetto e continua a lanciare frecciate allantus.ntus v SS Lazio - Italian Supercup L'ultimo, in ordine di tempo, è stato. In una lunga diretta Instagram con il comico spagnolo Manolo Morera, il fantasista biancoceleste ha parlato die della sfida Scudetto con i bianconeri. Ecco...