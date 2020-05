La Scala virtuale

(Di venerdì 8 maggio 2020) “E vo’ cantando pace! E vo’ cantando amor”. Così chiude il baritono in una celeberrima aria del Simon Boccanegra di Verdi, un must entusiasmante della storia della musica. Ma vedere e ascoltare novantadue tra solisti, coristi e orchestrali dellaeseguire il concertato del Boccanegra, ognuno da

“E vo’ cantando pace! E vo’ cantando amor”. Così chiude il baritono in una celeberrima aria del Simon Boccanegra di Verdi, un must entusiasmante della storia della musica. Ma vedere e ascoltare novant ...Si può sfogliare un manoscritto autografato da Verdi o una rara edizione della "Turandot" di Puccini. Scoprire i dettagli più piccoli e raffinati dei costumi di Maria Callas. Passeggiare per i corrido ...