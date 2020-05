Il Mistero dei Templari, Disney+ lavora a una serie tv con un cast più giovane (Di venerdì 8 maggio 2020) Disney+ e Jerry Bruckheimer stanno lavorando a una serie remake de Il Mistero dei Templari con un cast più giovane. Una delle cose per cui Disney si è contraddistinta nell’ultimo periodo è quella dei reboot di titoli classici, dai live action dei classici d’animazione, a serie che arriveranno nel nuovo servizio streaming Disney+. E proprio oggi arriva la notizia che il servizio streaming starebbe lavorando a una serie reboot dei film “Il Mistero dei Templari” (National Treasure in originale) prodotta da Jerry Bruckheimer che si è occupato anche dei film con Nicolas Cage. La serie dovrebbe essere prodotta da ABC Studios, con cui Bruckheimer Television ha un accordo di produzione in esclusiva. La notizia arriva direttamente da Jerry Bruckheimer che ne ha parlato in un’intervista a Collider. “Stiamo certamente lavorando a una ... Leggi su dituttounpop Il mistero dei templari : la serie tv in arrivo su Disney+

Il mistero dei templari 3 : il cast originale tornerà nel sequel

Il mistero dei templari diventa una serie tv destinata a Disney+ (Di venerdì 8 maggio 2020)e Jerry Bruckheimer stannondo a unaremake de Ildeicon unpiù. Una delle cose per cui Disney si è contraddistinta nell’ultimo periodo è quella dei reboot di titoli classici, dai live action dei classici d’animazione, ache arriveranno nel nuovo servizio streaming. E proprio oggi arriva la notizia che il servizio streaming starebbendo a unareboot dei film “Ildei” (National Treasure in originale) prodotta da Jerry Bruckheimer che si è occupato anche dei film con Nicolas Cage. Ladovrebbe essere prodotta da ABC Studios, con cui Bruckheimer Television ha un accordo di produzione in esclusiva. La notizia arriva direttamente da Jerry Bruckheimer che ne ha parlato in un’intervista a Collider. “Stiamo certamentendo a una ...

NicolaMorra63 : '...E la timidezza dei poveri è un mistero più antico. non glielo so spiegare io che ci son dentro. Forse non è né… - AntonioGargaro5 : RT @utini19: Un giorno faremo luce su un mistero, quando 5S prometteva il RDC, il taglio vitalizi, lotta alla corruzione, restituzione di p… - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: #wuhan, il mistero dei Giochi militari: «A ottobre tanti atleti si ammalarono» - Stefano47510568 : RT @utini19: Un giorno faremo luce su un mistero, quando 5S prometteva il RDC, il taglio vitalizi, lotta alla corruzione, restituzione di p… - badtasteit : Il Mistero dei Templari, #JerryBruckheimer conferma: il terzo film si farà e avrà lo stesso cast -

Ultime Notizie dalla rete : Mistero dei Wuhan, il mistero dei Giochi militari: «A ottobre tanti atleti si ammalarono» Il Messaggero Crash Bandicoot Mobile va di corsa – Provato

Dovremmo essere probabilmente vicini all’annuncio di un nuovo Crash Bandicoot, considerando che Activision non ha mai nascosto la sua soddisfazione per le risposte avute sul mercato da N. Sane Trilogy ...

Destiny 2 arriverà anche su PS5 e Xbox Series X, lo annuncia Bungie

In una giornata ricca di novità grazie all’Inside Xbox di Microsoft dedicato ai giochi di terze parti di Xbox Series X, un altro team di sviluppo ha confermato che un suo titolo farà il debutto sulle ...

Dovremmo essere probabilmente vicini all’annuncio di un nuovo Crash Bandicoot, considerando che Activision non ha mai nascosto la sua soddisfazione per le risposte avute sul mercato da N. Sane Trilogy ...In una giornata ricca di novità grazie all’Inside Xbox di Microsoft dedicato ai giochi di terze parti di Xbox Series X, un altro team di sviluppo ha confermato che un suo titolo farà il debutto sulle ...