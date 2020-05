Fedez prepara la torta di compleanno a Chiara Ferragni e poi chiama il maestro pasticciere Iginio Massari per un commento, sembra una lapide (Di venerdì 8 maggio 2020) Fedez ha voluto fare una sorpresa a Chiara Ferragni per il suo compleanno e le ha preparato una torta con le sue mani. Mentre la preparava però, pan di spagna e decorazioni, da solo ha commentato così: sembra una lapide, dunque rendendosi perfettamente conto che il risultato non era affatto gradevole. Poi ha chiamato il maestro pasticciere Iginio Massari perché voleva un commento da lui , magari un apprezzamento di incoraggiamento ma Igino Massari, dopo averla vista ha detto: «Ma vuoi separarti?» facendogli capire che il risultato finale lasciava decisamente a desiderare. Ma Fedez si era impegnato in prima persona per festeggiare il compleanno della moglie che compie 33 anni e l’idea che ha voluto metterci del suo è stato tanto apprezzato dal web. I commenti sono stati tantissimi sia a favore di Fedez , infatt ... Leggi su baritalianews Chiara Ferragni e Fedez volontari all’Ortomercato di Milano : preparano la spesa e la consegnano alle famiglie in difficoltà

Chiara Ferragni e Fedez si preparano al grande ritorno in balcone

