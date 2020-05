F1, Chase Carey avverte: “Esiste la possibilità di cancellare il Mondiale 2020” (Di venerdì 8 maggio 2020) L’inizio del Mondiale 2020 di F1 è ancora tutto da definire. Nel corso di questi giorni sono stati diversi gli scenari, ma su un aspetto vi è stato un punto incontro: cercare di partire dal GP d’Austria, in programma il 5 luglio. Questa sarebbe l’intenzione dei gestori del Circus. Ovviamente, si tratterebbe di weekend a porte chiuse, per prevenire qualunque complicanza dal punto di vista del contagio. Tuttavia, intervistato dai media britannici, Chase Carey, CEO di Liberty Media, non ha escluso a priori l’eventualità di una cancellazione dell’intero Mondiale 2020. Secondo quanto dichiarato infatti dal n.1 del colosso americano delle telecomunicazioni si sta facendo di tutto per pianificare 15-18 fine settimana, con la conclusione prevista a metà dicembre. Le condizioni attuali però non permettono di fare previsioni certe e ... Leggi su oasport F1 - Chase Carey : “Il Mondiale inizierà in Austria a luglio : obiettivo 15-18 gare. Nuovo calendario a breve”

