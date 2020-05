Ercolano | un parco della resilienza

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 9 maggio 2020) «Passeggiare tra le strade e le case dell’anticaè, in questo periodo, un doloroso privilegio: entrare nel tempo sospeso di una città rimasta per la seconda volta nella storia priva dei suoi abitanti. Il sito, infatti, non è mai stato chiuso al pubblico neppure durante la Seconda Guerra Mondiale quando fu utilizzato occasionalmente come rifugio antiaereo», dice Francesco Sirano, direttore deldi, che abbiamo contattato per conversare sulla situazione del patrimonio durante la pandemia. L’immagine, quasi surreale, … Continua L'articolo, unproviene da il manifesto.